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KOCAELİ

Meslektaşları unutmadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğretmeni Necmeddin Kuyucu’yu bıçaklayarak öldüren öğrencisi F.Ç.’nin (17) yargılanmasına başlandı. Kuyucu’nun ailesine destek vermek isteyen yüzlerce öğretmen Gebze Adliyesi önünde toplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necmeddin öğretmenin meslektaşları ilk duruşmada, adliye binası önünde bir araya geldi.
Necmeddin öğretmenin meslektaşları ilk duruşmada, adliye binası önünde bir araya geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu’yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisinin 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İnönü Mahallesi’ndeki Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu’yu (45) nisan ayında odasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (17) ile tarafların avukatları katıldı. Sanık F.Ç’nin yaşının küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmaya, basın mensupları ve izleyici alınmadı.

Kuyucu’nun ailesine destek vermek isteyen yüzlerce öğretmen bir araya geldi.

ORTAK BİR ACININ PAYDASINDA BULUŞTUK

  • Duruşmayı izlemek için gelen çok sayıda öğretmen ve sendikalarının temsilcileri, adliyenin önünde bekledi. Polis ekipleri, adliye çevresinde ve duruşma salonunun bulunduğu katta güvenlik önlemi aldı. Duruşmanın başlamasının ardından adliye önünde açıklama yapan Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, “Burada ortak bir acının paydasında toplandık. Yaklaşık 7 ay önce kıymetli bir kardeşimizi vahşi bir saldırı neticesinde kaybettik. Yine o acı neticesinde Necmeddin Hocamızı kaybettiğimiz için bir araya gelmiştik ve onu toprağa vermiştik. Bugün de 24 Kasım arifesinde bu duruşmadan dolayı bir araya geldik. Etrafa baktığımda hiçbir ayrım yapmaksızın ortak paydamızın eğitim, geleceğimiz, öğretmenimiz, gençliğimiz, öğrencimiz olduğu düşüncesinden hareketle, ortak paydamızın insanlığımız olduğundan hareketle bugün burada toplandık. Ben bu hassasiyeti gösteren bütün eğitim çalışanı arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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