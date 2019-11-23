Meslektaşları unutmadı

Dünya

Tayland’da ard arda depremler: 3 saat arayla gerçekleşti

ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından verilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde merkez üssü Tayland ile Laos sınırı olan ve 3 saat arayla gerçekleşen 5,7 ve 6,1 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.