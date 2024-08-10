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Instagram erişime açıldı! Bakan Uraloğlu gelişmeyi duyurdu: Meta Türkiye'nin şartlarını kabul etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini; PKK ve FETÖ ile bağlantılı paylaşımların Instagram'dan kaldırılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Instagram'ın en kısa sürede erişime açılacağını da belirtti. Öte yandan Bakan Uraloğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda Instagram'ın saat 21.30'da erişime açılacağını da açıkladı. Bu gelişmelerin ardından, 2 Ağustos'tan bu yana kapalı olan sosyal medya platformu Instagram'a saat 21.58 itibariyle tekrar erişim sağlanmaya başlandı.

Semih Bozkuş
20:22 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:01 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ve Instagram'a yönelik erişim yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ve Instagram'a yönelik erişim yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İşgalci İsrail'in soykırımlarına ve terör örgütleri PKK ile FETÖ'ye sanal kalkan olan ve bu gerekçeyle Instagram platformu 2 Ağustos'tan beri Türkiye'de erişime kapalı olan Meta boyun eğdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu saat 21.30 itibariyle Instagram'a erişim sağlanacağını duyurdu.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Instagram'ın erişime açılacağını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların 'Instagram açıldı mı?' sorusunun cevabını verdi. Bakan 'Instagram' uygulamasının saat 21.30'da erişime açılacağını duyurdu. X hesabından canlı yayın açan Bakan Uraloğlu konuyla ilgili açıklamalarında, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini söyledi ve konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya kullanım yapıları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Bilinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları, adil bir uygulama süreci yönetilecektir. Yine ülkemizin çok hassas olduğu terörle mücadele noktasında ise PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve örgütler lehine propaganda işlenen tüm içeriklerin, Meta Platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik bir kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır.


X hesabından videolu paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, Meta'nın PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve örgütler lehine propaganda işlenen tüm içerikleri kaldıracağını ifade etti.

Bakan Uaraloğlu yaptığı açıklamada, Meta Platformu ile Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacağını ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirileceğini söyledi.

Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya kullanım yapılarının tam olarak korunacağını söyleyen Uraloğlu, "Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır." dedi.

Instagram uyarı yapmadan hesap kapatamayacak

Bakan Uraloğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'a erişim engeli getirmiştik. Birçok konuda bazı hassasiyetlerimiz vardı. Bu hassasiyetlerin giderilmesi, karşılanması konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletim Kurumumuzun ve META platformunun yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda belli kararlar aldık.

Öncelikle yasal uyum ve içerik kaldırma konusunda Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacaktır.

Kullanıcı hakları ve hesap güvenliği noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Instagram, uyarı yapmadan hesapları kapatamayacak. Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar tekrar açılacak.

Terör propagandası içeren paylaşımlar kaldırılacak

PKK/PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm paylaşımların kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı paylaşımlarla ilgili etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni korunmuş olacaktır.

Yakın zamanda META yetkililerin Türkiye'ye daha geniş katılımlı üst düzey bir ziyaretinin olacağını bu vesileyle bildirmek isterim. Katalog suçlarıyla ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir."

İşte Instagram'ın kabul ettiği şartlar

Instagram'ın kabul ettiği anlaşmanın şartları ise şöyle sıralandı:

- Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.

- Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.

- Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.

- Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak.

- Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.

- PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.

- Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.

- Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek.

Instagram saat 21.30'da erişime açılıyor

Açıklamasının ardından yine X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'ın ise saat 21.30 itibariyle erişime açılacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."



#Instagram
#Erişim
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Abdulkadir Uraloğlu
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