Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların 'Instagram açıldı mı?' sorusunun cevabını verdi. Bakan 'Instagram' uygulamasının saat 21.30'da erişime açılacağını duyurdu. X hesabından canlı yayın açan Bakan Uraloğlu konuyla ilgili açıklamalarında, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini söyledi ve konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya kullanım yapıları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Bilinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları, adil bir uygulama süreci yönetilecektir. Yine ülkemizin çok hassas olduğu terörle mücadele noktasında ise PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve örgütler lehine propaganda işlenen tüm içeriklerin, Meta Platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik bir kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır.