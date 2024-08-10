İşgalci İsrail'in soykırımlarına ve terör örgütleri PKK ile FETÖ'ye sanal kalkan olan ve bu gerekçeyle Instagram platformu 2 Ağustos'tan beri Türkiye'de erişime kapalı olan Meta boyun eğdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu saat 21.30 itibariyle Instagram'a erişim sağlanacağını duyurdu.
X hesabından videolu paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, Meta'nın PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve örgütler lehine propaganda işlenen tüm içerikleri kaldıracağını ifade etti.
Bakan Uaraloğlu yaptığı açıklamada, Meta Platformu ile Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacağını ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirileceğini söyledi.
Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya kullanım yapılarının tam olarak korunacağını söyleyen Uraloğlu, "Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır." dedi.
Instagram uyarı yapmadan hesap kapatamayacak
"Instagram'a erişim engeli getirmiştik. Birçok konuda bazı hassasiyetlerimiz vardı. Bu hassasiyetlerin giderilmesi, karşılanması konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletim Kurumumuzun ve META platformunun yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda belli kararlar aldık.
Öncelikle yasal uyum ve içerik kaldırma konusunda Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacaktır.
Kullanıcı hakları ve hesap güvenliği noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Instagram, uyarı yapmadan hesapları kapatamayacak. Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar tekrar açılacak.
Terör propagandası içeren paylaşımlar kaldırılacak
PKK/PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm paylaşımların kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir.
Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı paylaşımlarla ilgili etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni korunmuş olacaktır.
Yakın zamanda META yetkililerin Türkiye'ye daha geniş katılımlı üst düzey bir ziyaretinin olacağını bu vesileyle bildirmek isterim. Katalog suçlarıyla ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir."
İşte Instagram'ın kabul ettiği şartlar
- Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.
- Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.
- Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.
- Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak.
- Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.
- PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.
- Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.
- Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek.
Instagram saat 21.30'da erişime açılıyor
Açıklamasının ardından yine X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'ın ise saat 21.30 itibariyle erişime açılacağını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.
Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.
Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."