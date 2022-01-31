Mete Yarar'dan 'otel odası' fotoğrafına çarpıcı yorum: CHP kendi içinde çok açık şekilde adaylık yarışı yapmaya başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolarda empoze etmeye çalıştığı 'halktan biri' imajı son paylaşımında yerle bir olmuş, geceliği 100 bin lirayı aşan bir otelde kaldığı ortaya çıkmıştı. CHP vekili Tuncay Özkan ve CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından servis edilen görüntüler, "Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiliyor?" sorularını gündeme getirmişti.

GÜNDEM CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı: 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

"ADAYLIK KAVGASINI AÇIK ŞEKİLDE YAPMAYA BAŞLADILAR"

Söz konusu gelişmeleri TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış programında değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, çarpıcı iddialarda bulundu.

Haftalar öncesinde CHP'deki adaylık yarışının kızışacağını vurguladığını ve fotoğrafın basına servis edilmesi sonrası yaşananların da tam olarak bunun yansıması olduğunu vurgulayan Yarar, "Dışarıdan kimsenin müdahale etmesine gerek kalmayacak. Bu kavgayı kendi içlerinde çok açık bir şekilde yapmaya başladılar." diye konuştu.

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OYNAT 02:23 Mete Yarar'dan 'otel odası' videosuna çarpıcı yorum: CHP kendi içinde çok açık şekilde adaylık yarışı yapmaya başladı Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lirayı aşan bir otel odasından yayınladığı videoya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haftalar öncesinde CHP'deki adaylık yarışının kızışacağını vurguladığını ve fotoğrafın basına servis edilmesi sonrası yaşananların da tam olarak bunun yansıması olduğunu vurgulayan Yarar, 'Dışarıdan kimsenin müdahale etmesine gerek kalmayacak. Bu kavgayı kendi içlerinde çok açık bir şekilde yapmaya başladılar.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"ŞU FOTOĞRAF NORMALDE PAYLAŞILMAZ"

Yarar'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Haftalar önce, 'İş dosyalar savaşına dönecek, başka bir evrilecek' demiştik. 'Birisinin önünü kesecekseniz, yıpratma savaşına gireceksiniz' demiştik. Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı çıkışlar, geri adımlar yayınladığı belgelerin devamlı sahte çıkması gibi şeyleri iyi okumasını burada tartıştık. Millet İttifakı'nın içerisindeki seçim süreci çok sert geçecek.Bu sertlik arttıkça, dışarıdan müdahaleye gerek kalmayacak. Kendi içlerinde bu kavgayı yapıyorlar. Şu fotoğraf normalde paylaşılmaz. Video çekilen odada, çekim devam ettiği sırada çekilmiş. İçeriye giren ekip sayılıdır. Böyle bir evrakın olmayacağına bile bile eline verenler, bunun ortaya çıkacağını bilmiyor mu? Bence Kılıçdaroğlu'nun kendisine iyi bakması lazım."