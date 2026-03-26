Metehan Baltacı için tahliye kararı

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanmasının ardından hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan futbolcu Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metehan Baltacı, avukatları ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Baltacı, iddianamede yer aldığı şekilde maçlara etki etmediğini savunarak, 2021'de Galatasaray akademisinde U19 takımında olduğunu

A takımında bulunmadığını söyledi. Baltacı, TFF'den de hak mahrumiyeti cezası aldığını aktararak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

12 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini ve Baltacı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Baltacı'nın tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Haziran'a ertelendi.



