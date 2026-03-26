Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Metehan Baltacı için tahliye kararı

Metehan Baltacı için tahliye kararı

Burak Doğan
04:0026/03/2026, Perşembe
G: 26/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Metehan Baltacı
Metehan Baltacı

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında tutuklu bulunan Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi.

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanmasının ardından hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan futbolcu Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metehan Baltacı, avukatları ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Baltacı, iddianamede yer aldığı şekilde maçlara etki etmediğini savunarak, 2021'de Galatasaray akademisinde U19 takımında olduğunu

A takımında bulunmadığını söyledi. Baltacı, TFF'den de hak mahrumiyeti cezası aldığını aktararak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

12 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini ve Baltacı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Baltacı'nın tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Haziran'a ertelendi.


#Metehan Baltacı
#soruşturma
#tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
