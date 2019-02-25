Meteoroloji açıkladı: 10 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklı olarak hafif yağmur devam edecek.

Bölgede etkili olan poyraz fırtınası ise hızını yavaşlatarak, saatte 30-60 kilometre arasında sürecek.

Hava durumu nasıl olacak?

Salı günü bütün Marmara'nın parçalı bulutlu olacağı, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin ise aralıklı yağışlı olması bekleniyor.

Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakara çevrelerinin güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı beklenirken, diğer kesimlerdeki yağış yağmur şeklinde olacak.

Bölgede çarşamba günü kuvvetli poyraz öngörülürken, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri aralıklı hafif yağmurlu geçecek.

İstanbul'un hava durumu genel müdürlük tarafından da yakından takip ediliyor.

Havalar ne zaman ısınacak?

Marmara'da etkili olacak yağışlı havanın cumadan itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Havanın cuma ve cumartesi günleri, parçalı az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

DHA

İstanbul'da hava yarın 10 dereceye kadar çıkacak. Çarşambaya kadar sıcaklığın 8 ile 10 derece arasında olması beklenirken, çarşambadan sonra da mevsim normallerinin üzerinde 1-2 derece artış yaşanarak sıcaklığın 12-14 derece arasında olması öngörülüyor.

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