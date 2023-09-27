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Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklenirken İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, gece saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.

09:16 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


EGE


Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık




#Hava durumu
#İstanbul
#Meteoroloji
#Sağanak yağış
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