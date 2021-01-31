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İSTANBUL

Meteoroloji İstanbulluları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
  • "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

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