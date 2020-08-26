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İSTANBUL

Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı! 5 günlük İstanbul hava durumu

Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul'un batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul için uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra İstanbul'da bu ilçelerinde yağış bekleniyor

  • Öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimi ile İstanbul'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 7 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 7 ile yağış uyarısı

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

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