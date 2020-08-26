Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı

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Uyuşturucu taciri savcıyı ayağına çağırıp, tehditler savurdu: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın

Aksaray'da yakalanan uyuşturucu tacirinin hem suçlu hem güçlü tavırları hayrete düşürdü. Bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve yapılan aramada üstünden eroin, esrar ve Afgan macunu çıkan şüpheli, “İdrar falan vermem. Savcı gelsin, bu bekçilere terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın ondan sonra adam olacak” dedi.