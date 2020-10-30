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İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Bugün İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava durumunda kuvvetli yağış öngörülmesi nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Marmara Bölgesi'nin doğusu ve İstanbul'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

  • Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu ve İstanbul'da yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Su baskını ve yıldırıma dikkat

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

  • Kuvvetli yağış öngörülmesi nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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