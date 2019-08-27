Gündem Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı
İSTANBUL ORDU

Meteoroloji'den Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'a sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yer yer 39 dereceye kadar çıkması beklenirken Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye'de sıcak hava dalgasının etkisinde fakat bazı yerlerde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Marmara ve Ege'de sıcaklıklar normalin üzerinde seyrederken hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'de de durum farklı değil. Salı günü hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Yayımlanan rapora göre Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Bugün Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars sağanak yağışın etkisinde olacak.

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