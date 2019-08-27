Meteoroloji'den Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'a sağanak uyarısı Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yer yer 39 dereceye kadar çıkması beklenirken Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2019, 07:45 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019, 07:53 Yeni Şafak