Gündem Meteorolojiden 23 ile yağış uyarısı yapıldı
İSTANBUL

Meteorolojiden 23 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden 23 ile yağış uyarısı yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin 29 Mart için hava durumu tahmin haritası...
Meteorolojinin 29 Mart için hava durumu tahmin haritası...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
  • Adana: Az bulutlu 19
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
  • Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14
  • Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 11
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
  • Diyarbakır: Az bulutlu 17
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