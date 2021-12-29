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ANTALYA

Meteorolojiden Antalya'ya kırmızı kodlu uyarı: Aşırı yağış bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde Antalya için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerinde, Antalya'da bu gece yarısından itibaren il merkezinde metrekareye 100 ile 200 kilogram, batı ilçelerinde metrekareye 300 kilogram aşırı yağış beklendiği kaydedildi. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden Antalyaya kırmızı kodlu uyarı: Aşırı yağış bekleniyor! 5 günlük Antalya hava durumu
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

  • "Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Dört ile de sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteorolojiden ayrıca yarın için, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

5 günlük Antalya hava durumu

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

  • Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
  • Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
  • Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
  • Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
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