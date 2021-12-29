Meteorolojiden Antalya'ya kırmızı kodlu uyarı: Aşırı yağış bekleniyor

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtı na şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Dört ile de sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteorolojiden ayrıca yarın için, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

5 günlük Antalya hava durumu

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle: