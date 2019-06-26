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İSTANBUL

26 Haziran 2019 hava durumu tahmini - Meteoroloji'den son dakika aşırı sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den aşırı sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin kuzey illeri de yer yer sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, Ankara'nın batı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

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Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 21°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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