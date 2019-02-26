Gündem Meteorolojiden batıya güzel doğuya kötü haber
İSTANBUL

Meteoroloji'den batı ve doğuya sıcaklık uyarısı - 26 Şubat 2019 hava durumu tahmini

Meteoroloji'den batıya güzel doğuya kötü haber

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin batı bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, doğu bölgelerinde ise 2 ila 4 derece düşecek. Yapılan tahminlerde fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilirken, yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Edirne'den karlı manzara
Edirne'den karlı manzara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Rize ve Hopa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR BATIDA 4 DERECE ARTACAK DOĞUDA DA 4 DERECE AZALACAK

  • Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ANKARA -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -6°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yoğun olmak üzere kar yağışlı

DİYARBAKIR 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

6 ile yoğun kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
6 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji açıkladı: 10 derece birden artacak
GÜNDEM
Meteoroloji açıkladı: 10 derece birden artacak

Meteoroloji'den yeni kar, sağanak ve fırtına uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji'den yeni kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Sırtını Kandile dayadı

Sırtını Kandile dayadı

​CHP ve İyi Parti'nin HDP ile yaptığı ittifak il ve ilçe listelerine yansıdı.
Maltepe ayakta

Maltepe ayakta

​Maltepe Belediyesi'nin borçları yüzünden 3 mahalleye haciz konuldu.
Sokağa döküldüler

Sokağa döküldüler

Kimyasal paniği, özel cihazlarla ölçüm yapılıyor.
Batıya güzeldoğuya kötü haber

Batıya güzeldoğuya kötü haber

​Meteoroloji'den fırtına ve buzlanma uyarısı.
KarakozakaABD engeli

KarakozakaABD engeli

​Vatan topraklarına Türkiye'nin girişi engellenmek isteniyor.
O vahşetaklından çıkmıyor

O vahşetaklından çıkmıyor

​Katliamın şahitlerinden Elman Memedov, yaşadıkları vahşeti Yeni Şafak'a anlattı.
FETÖ içinailelerini sattılar

FETÖ içinailelerini sattılar

​En yakınlarının mağdur ettiği kişiler, OHAL Komisyonu'nun titiz çalışmasıyla tespit edildi.
Taksit sayısı arttı

Taksit sayısı arttı

Vadeyi 60 aya çıkaran BDDK yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Zarif istifa etti

Zarif istifa etti

İran ile BM ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın mimarıydı.
Bu gece unutulmaz

Bu gece unutulmaz

​Fenerbahçe, derbide 3-0'dan geri döndü.
Riskli bina kalmayacak

Riskli bina kalmayacak

Süreç 20 yıl içerisinde tamamlanacak.
Duygusal gol!

Duygusal gol!

​Milli futbolcu derbide attığı gole sevinmedi.
MültecilereNazi uygulaması

MültecilereNazi uygulaması

Avusturya'da ırkçıların son yasağı pes dedirtti.
Avrupadangeri adım

Avrupadangeri adım

​Maduro'yu devirmek için her yolu deneyen ABD'yi uyardılar.
Benzin vemotorine zam

Benzin vemotorine zam

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.
IMFyle işimiz yok

IMFyle işimiz yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin borcunu biz bitirdik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.