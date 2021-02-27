Meteoroloji'den beş il için yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Edirne hava durumu Meteoroloji'den beş il için yağış uyarısı Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi 27 Şubat 2021, 11:44 Son Güncelleme: 27 Şubat 2021, 11:45 AA