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Meteoroloji'den beş il için yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Edirne hava durumu

Meteoroloji'den beş il için yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülen bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

  • Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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