Meteoroloji'den Doğu Akdeniz uyarısı: Kuvvetli fırtına geliyor

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu Akdeniz'in batısında yarın için fırtına uyarısı yapıldı. Yetkililer, denizcilerin ve kıyı bölgelerindeki vatandaşların tedbirli olmalarını önerdi.
Doğu Akdeniz'in batısında yarın için fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke'de gecenin ilk saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Sabah saatlerinde etkisini kaybedecek fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
#analiz
#Doğu Akdeniz
#fırtına