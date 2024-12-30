Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz uyarısı: Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz uyarısı: Kuvvetli fırtına geliyor

14:2330/12/2024, Monday
AA
Sonraki haber
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu Akdeniz'in batısında yarın için fırtına uyarısı yapıldı. Yetkililer, denizcilerin ve kıyı bölgelerindeki vatandaşların tedbirli olmalarını önerdi.

Doğu Akdeniz'in batısında yarın için fırtına bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke'de gecenin ilk saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.


Sabah saatlerinde etkisini kaybedecek fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#analiz
#Doğu Akdeniz
#fırtına

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?