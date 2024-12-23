Meteoroloji bölge bölge uyardı: Lodos etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir bölümünde yarın kuvvetli lodos bekleniyor. Hava sıcaklıkları lodosun da etkisiyle mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının lodosun da etkisiyle ülke genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.