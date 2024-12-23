Meteoroloji bölge bölge uyardı: Lodos etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.