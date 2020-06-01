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İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul'da sağanak uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul'da sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin bu geceden itibaren yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da serin ve yağışlı hava bekleniyor.
İstanbul'da serin ve yağışlı hava bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hafta ortasına kadar bölgede görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi.

Yağışların, yarın Trakya Kesiminde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ) yer yer kuvvetli olacağı, kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları bildirildi.

Havada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak

Yağışlı sistemin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde bölge genelinde, Perşembe günü ise Sakarya çevrelerinde aralıklarla devam ettikten sonra bölgeyi terk edeceği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği ancak, Cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da önümüzdeki üç gün süresince beklenen hava durumunun, parçalı ve zaman zaman çok bulutlu, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı bitti: İşte 1 Haziran’da kalkan yasaklar
FOTOĞRAF 18
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Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla sona erecek.
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1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
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Bar, pavyon, meyhane, gece kulübü gibi eğlence mekanları ile nargile kafelerin yasağı ise sürecek.
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İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla normal mesailerine başlayacak.
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Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.
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20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa çekildi. 0-18 yaş grubunun tamamı sadece çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
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65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bu yaş grubundakiler pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
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Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran itibarıyla açılacak.
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Hipodromların 10 Haziran'da açılmasıyla Türkiye Jokey Kulübü at yarış oynatmaya devam edecek.
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Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler 00.00'a kadar hizmet verebilecek. Açık havada oturma alanları bulunan mekanlarda, saat 00.00'da sona erdirilmesi şartıyla konser düzenlenebilecek.
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Pandemi nedeniyle ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlayacak.
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma yasağı bitti: İşte 1 Haziran’da kalkan yasaklar
Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 ilde uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Normalleşme planı kapsamında 1 Haziran itibariyle şehirler arası ulaşım yasağı kalkacak, restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler yeniden hizmet vermeye başlayacak. İşte 1 Haziran'da kalkan yasaklar ve açılacak yerler…


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