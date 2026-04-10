Meteorolojiden Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, bu geceden pazartesi sabaha kadar Kocaeli ile Yalova'nın yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusu ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.