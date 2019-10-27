Gündem Meteorolojiden son hava durumu tahminlerini açıkladı 28 ile yağış uyarısı yapıldı
ÇANAKKALE KAYSERİ

28 ile yağış uyarısı! ​Balıkesir, Yalova, Kayseri, İstanbul, Ankara, Gaziantep hava durumu

Meteorolojiden son hava durumu tahminlerini açıkladı: 28 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale’nin doğu ilçeleri, Balıkesir’in kuzeyi, Yalova, Muğla çevreleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Hakkari, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale’nin doğu ilçeleri, Balıkesir’in kuzeyi, Yalova, Muğla çevreleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Hakkari, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteorolojinin hava durumu tahmin haritası.

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  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
  • Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 19
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 15
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24
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