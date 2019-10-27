Meteorolojiden son hava durumu tahminlerini açıkladı: 28 ile yağış uyarısı yapıldı

Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale’nin doğu ilçeleri, Balıkesir’in kuzeyi, Yalova, Muğla çevreleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Hakkari, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteorolojinin hava durumu tahmin haritası.

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