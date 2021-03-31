Gündem Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı Yer yer fırtınaya dönüşecek
İSTANBUL

​Meteorolojiden yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı : İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı: Yer yer fırtınaya dönüşecek

Meteoroloji mart ayının son gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan günlük hava tahminlerine göre bugün birçok bölgede yağış ve şiddetli rüzgar bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunurken, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı hakim olacak. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi de bekleniyor. İşte başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı : İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA'YA KRİTİK UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.





Muş'ta kar 6 metreye ulaştı: 'Kar Kaplanları'nın zorlu mücadelesi
FOTOĞRAF 10
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'Kar Kaplanları' mart ayında kar yağışının etkili olduğu Muş'ta, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.
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Kar yağışıyla birlikte kapanan 159 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan karla mücadele ekipleri, zorlu şartlarla mücadele etti.
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Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı ve adeta kardan tünellerin oluştuğu Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesine karşı adım adım ilerleyebildi.
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Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolu kardan temizledi.
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İlkbahar mevsiminin beklentisi içerisindeyken yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını söyleyen İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Dinar, 6 metreye ulaşan kar kalınlığı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olarak çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.
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Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda çığ tehlikesi korkusuyla yol açma çalışmalarını adım adım sürdürebildiklerini anlatan iş makinesi operatörü Ahmet Yüksel ise, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığını belirtti.
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Zorlu yol koşullarına rağmen ilerlemekte zorluk çektiklerini ifade Yüksel, iş makineleriyle geçtikleri yerlerde adeta kardan tünellerin oluştuğunu söyledi.
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Yüksel, buna rağmen bütün köy yollarına ulaşımın başarılı bir şekilde sağlandığını söyledi.
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Title
Muş'ta kar 6 metreye ulaştı: 'Kar Kaplanları'nın zorlu mücadelesi
Muş'ta, 'Kar Kaplanları' olarak adlandırılan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 159 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı. Yüksek kesimlerdeki fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı yollarda adım adım ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen köy yollarının tamamına ulaşımı sağladı.


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