Gündem Metro ve yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşım başlıyor
İSTANBUL

Metro ve yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşım başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro ve yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşıma geçileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden İstanbul ulaşımının sağlanmasını, özellikle metro hatlarında ve çok yoğun otobüs hatlarında 30 Ağustos gecesi 00.00'dan sonra başlatacağız" dedi.

İmamoğlu, ulaşımla ilgili yürüyüşten bisiklete ve toplu taşıma çeşitliliğinden deniz ulaşımının payının arttırılmasına kadar çok üst seviyede tedbirler almak zorunda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

  • "Bu şehir 24 saat yaşıyor. Bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden İstanbul ulaşımının sağlanmasını, özellikle metro hatlarında ve çok yoğun otobüs hatlarında 30 Ağustos gecesi, 00.00'dan sonra başlatacağız İstanbul'da. Detaylarını basın aracılığıyla paylaşacağım. Bunun şimdiden müjdesini verelim. Bu müjdeyi daha detaylı şekilde sizlere aktarmış olacağım."

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatan için canını veren şehitleri rahmetle ve minnetle anan İmamoğlu, "Başta o savaşta sizlerin atası, dedesiyle beraber onlara komutanlık yapmış Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun." dedi.

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