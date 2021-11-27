Gündem Metrodaki bıçaklı saldırının ardından tartışma konusu olmuştu Genel müdürden X-Ray açıklaması
İSTANBUL

Metrodaki bıçaklı saldırının ardından tartışma konusu olmuştu: Genel müdürden X-Ray açıklaması

Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olan güvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy açıklamalarda bulundu. Soy, "Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Metrodaki bıçaklı saldırının ardından tartışma konusu olmuştu: Genel müdürden X-Ray açıklaması
Şehir eşkıyası genç kadına dehşeti yaşatmıştı.

TÜYAP'ta düzenlenen Eurasia Rail Fuarı'nda açılan stantta Metro İstanbul'un yeni geliştirdiği teknolojiler tanıtıldı. Fuarda, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'un moderatörlüğünü yaptığı 'Akıllı Toplu Taşıma Çözümleri' isimli panel düzenlendi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, Tüm Raylı Sistem İşleticiler Birliği Başkanı Feyzullah Gündoğdu ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Üyelik Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz'ün de katıldığı panelde raylı sistemin geleceği konuşuldu. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy panel sonrası metrodaki bıçaklı saldırganla ilgili tartışmalara ilişkin soruları yanıtladı.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

"DEDEKTÖRLER SİLAH, BOMBA GİBİ ŞEYLERİ BELİRLİYOR"

Özgür Soy "Kadına şiddet Türkiye'nin bir gerçeği ve çok üzücü. Bunu engellemek için her şeyin yapılması lazım. Metrolar toplu taşımanın bir parçasıdır. Metronun girişinde güvenlik kontrolü olduğu için insanlar uçaklarla karıştırıyorlar. Havacılığın güvenlik ve denetim standartları farklıdır, toplu taşımanın farklıdır. Bugün bakarsanız metrobüslerde, tramvaylarda bir girişte güvenlik kontrolü ve metal dedektörü yoktur. Mesela Marmaray yine bir metro sistemidir. Marmaray girişinde de güvenlik kontrolü yoktur ama bizim girişlerimizde metal dedektörlerimiz var" diye konuştu.

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Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın ilk kez konuştu: Güvenlik görevlisi vagona saklandı

"RİSK OLUŞTURACAK ŞEYLERİ TESPİT EDİYORUZ"

Metrolardaki dedektörlerin bomba, silah gibi şeyleri belirlemek üzere konulduğunu belirten Soy, "İnsanları durdurup çantalarını açtırıp dakikalarca bekletip X-raylerden geçirmiyoruz. Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgili standartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil" açıklaması yaptı.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
OYNAT 00:50
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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