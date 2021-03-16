Gündem Mevcut durum devam edecek
ANKARA

​Mevcut durum devam edecek

Mevcut durum devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerinin değiştirilmeden aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Kabine Toplantısı’ndan sonra millete seslenen Erdoğan, kararı alırken tüm verileri masaya koyduklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Erdoğan “Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kabine Toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yeni normalleşme tedbirlerini masaya yatırdıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın, salgının illerdeki seyrini yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi' kitabını takdim etti
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi' kitabını takdim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 'Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi' adlı kitabı takdim eden Erdoğan, 'Bu kitabı özenle hazırladık. İstifade edeceğinize inanıyorum. Hayırlı olsun' dedi.

YETERLİ DİKKATİ GÖSTEREMİYORUZ

  • Erdoğan şöyle devam etti: “Aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: Şehirlerdeki mevcut uygulama bir süre devam edecek
OYNAT 02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: Şehirlerdeki mevcut uygulama bir süre devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kovid-19 tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakından takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum' dedi.

BAŞARI HİKAYESİNE DÖNÜŞTÜ

Kovid-19 virüsünün Türkiye’ye de sirayet etmesinin üzerinden 10 Mart itibarıyla tam bir yıl geçtiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye, sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü. İnsanların hastane kapılarından geri çevrildiği, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı, bakımevlerinde yaşlıların ilgisizlikten can verdiği vahim sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Salgın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kriz yönetme kapasitesinin yanında, sağlığa yaptığımız devasa yatırımların da önemini gösterdi. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri özellikle salgın döneminde kritik rol üstlendiler. Bugün artık elini vicdanına koyan herkes bu yatırımların hakkını teslim ediyor. ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Onları sakın örnek almayın
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Onları sakın örnek almayın

AŞI TEDARİKİ SÜRECEK

  • Erdoğan, “Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5’inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.” diye konuştu. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler maske sıkıntısını bile aşamamışken, Türkiye’nin yerli solunum cihazı üreterek, kendi ihtiyaçlarını karşılamasının yanında 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettiğini belirten Erdoğan, inşası süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ Şehir Hastanelerini hizmete aldıklarını hatırlattı.

Her türlü imkanı seferber ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan “Asrın Küresel Salgını-Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi” adlı kitaba takdim yazısı kaleme aldı. Erdoğan, “Dünyanın bu çaresiz ve tükenmişlik halinin aksine Türkiye olarak devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğini ortaya koyuyoruz. Çocuk, yaşlı, kadın ve erkek, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte en ufak tereddüt duymuyor. Dünyanın birçok ülkesi maalesef salgından kırılırken biz hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızı salgına karşı korumak için her türlü imkanı seferber ettik” ifadelerini kullandı.

Nöbeti İnan devraldı

  • AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’nde görev değişimi de gerçekleşti. 2018’den beri Gençlik Kolları Başkanı olan Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün yerine Eyyüp Kadir İnan seçildi. Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongrede Eyyüp Kadir İnan, 1266 delegenin oyunu alarak başkanlığa seçildi. Kongreyle birlikte 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belirlendi.

Eyyüp Kadir İnan

Tedbirlere uyma ricası

Vatandaşlardan, tedbirlere uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirleri ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelesine destek vermelerini rica eden Erdoğan, “Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.
Abone Ol Google News
300 bin personel katılacak

300 bin personel katılacak

​İçişleri Bakanlığı yarın 'dinamik' denetim gerçekleştirecek.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu.
Bakan Çavuşoğlu açıklamıştı: Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat tarihi belli oldu

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

​İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi...

​Bakan Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor.
Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü
Dünya

Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, "30 milyon dolar mal varlığına sahip olduğundan" şikayet edilen bir mektup nedeniyle "molla" lakaplı Osman Şimşek'i darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten atması, örgüt içinde krize dönüştü. Olayın örtbas edilmeye çalışılması örgüt tabanında tepkilere neden oldu.
Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor
Gündem

Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor

Hatay'da çiçek satan annesini "Oxford'da tıp okuyorum" diye kandıran genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor. Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan ancak ailesinden uzakta yaşadığı ve bir emlakçıda çalıştığı ortaya çıkan Merve Bozkurt'un hikayesi, "Bunu nasıl yapabildi?" başlıkları ile İngiliz medyasında yer aldı.

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler
Gündem

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.