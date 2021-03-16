​Mevcut durum devam edecek

Kabine Toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yeni normalleşme tedbirlerini masaya yatırdıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın, salgının illerdeki seyrini yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.

YETERLİ DİKKATİ GÖSTEREMİYORUZ

Erdoğan şöyle devam etti: “Aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz”

OYNAT 02:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: Şehirlerdeki mevcut uygulama bir süre devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kovid-19 tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakından takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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BAŞARI HİKAYESİNE DÖNÜŞTÜ

Kovid-19 virüsünün Türkiye’ye de sirayet etmesinin üzerinden 10 Mart itibarıyla tam bir yıl geçtiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye, sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü. İnsanların hastane kapılarından geri çevrildiği, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı, bakımevlerinde yaşlıların ilgisizlikten can verdiği vahim sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Salgın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kriz yönetme kapasitesinin yanında, sağlığa yaptığımız devasa yatırımların da önemini gösterdi. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri özellikle salgın döneminde kritik rol üstlendiler. Bugün artık elini vicdanına koyan herkes bu yatırımların hakkını teslim ediyor. ”

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AŞI TEDARİKİ SÜRECEK

Erdoğan, “Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5’inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.” diye konuştu. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler maske sıkıntısını bile aşamamışken, Türkiye’nin yerli solunum cihazı üreterek, kendi ihtiyaçlarını karşılamasının yanında 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettiğini belirten Erdoğan, inşası süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ Şehir Hastanelerini hizmete aldıklarını hatırlattı.

Her türlü imkanı seferber ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan “Asrın Küresel Salgını-Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi” adlı kitaba takdim yazısı kaleme aldı. Erdoğan,

ifadelerini kullandı.

Nöbeti İnan devraldı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’nde görev değişimi de gerçekleşti. 2018’den beri Gençlik Kolları Başkanı olan Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün yerine Eyyüp Kadir İnan seçildi. Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongrede Eyyüp Kadir İnan, 1266 delegenin oyunu alarak başkanlığa seçildi. Kongreyle birlikte 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belirlendi.

Eyyüp Kadir İnan

Tedbirlere uyma ricası

Vatandaşlardan, tedbirlere uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirleri ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelesine destek vermelerini rica eden Erdoğan,

şeklinde konuştu.