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Mezarına bir şey olmadı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam’ın mezarının bulunduğu Bektutiye Camii de depremde zarar gördü. Cami imamı İdris Poyraz, “Tek sevincimiz Sütçü İmam’ın mezarına bir şey olmaması” dedi.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam’ın mezarının bulunduğu Bektutiye Camii de depremde zarar gördü.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam’ın mezarının bulunduğu Bektutiye Camii de depremde zarar gördü.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam’ın mezarının bulunduğu Bektutiye Camii de depremde zarar gördü. Cami imamı İdris Poyraz, “Tek sevincimiz Sütçü İmam’ın mezarına bir şey olmaması” dedi. Deprem nedeniyle 600 yıllık camide kaymalar ve içindeki kilit taşlarda oynama olduğu belirtildi. Minaresi de yıkılan cami hasar nedeniyle ibadete kapalı. Bazı yerlerde sıvaların yerlere döküldüğünü söyleyen Poyraz, “İnsanlar buraya zarar vermesin diye caminin çevresini toparlamaya çalışıyoruz. Sütçü İmam’ın mezarı burada bulunduğu için yıkıntı olsa da burayı dağınık bırakmak istemiyoruz. Tek sevincimiz Sütçü İmam’ın mezarına bir şey olmaması” dedi. Caminin önünde bulunan ve dağdan gelen kaynak suyu depremin ilk anlarında toza maruz kalması sebebiyle bulanık akarken, sonraki günlerde normale döndü. Tarihi cami Dulkadiroğulları Beyliği’nin son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından yaptırılmıştı.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Bektutiye Camii
#Sütçü İmam
1 saat önce
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Mezarına bir şey olmadı
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