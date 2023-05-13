MHP Genel Başkanı Bahçeli Isparta'da konuştu: Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır

"Soğan' diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. 'Patates' diyorlar, yollara, tünellere, demir yollarına, barajlara, havalimanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Biz, Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz, CHP'liler ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlar, milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizm hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç vericidir, korkunç bir ilkelliktir."