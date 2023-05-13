MHP Genel Başkanı Bahçeli Isparta'da konuştu: Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Yarının aynı zamanda Anneler Günü olduğunu anımsatan Bahçeli, cennetin, annelerin ayağının altında olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun bile farkında olmadığını dile getirdi.
'Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi, ne de kültürü vardır'
Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasının hazmedilemediğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
- "Soğan' diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. 'Patates' diyorlar, yollara, tünellere, demir yollarına, barajlara, havalimanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Biz, Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz, CHP'liler ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlar, milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizm hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç vericidir, korkunç bir ilkelliktir."
'Zilletin sonu ve sonucu yoktur'
Türkiye'de iktidarın yolunun, yabancı başkentlerden geçmediğini ve geçmeyeceğini söyleyen Bahçeli, milletin üstünde bir güç ve kudretten bahsedilemeyeceğini anlattı.
Zillet ittifakının siyasetinin sömürgeleşmiş bir siyaset ve teslimiyetçiliğin lobi faaliyeti olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu ve sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. İP'ciler, Deva'cılar, Serokçular, oncular buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir, Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler." görüşünü paylaştı.
Türk milletini tarihi şark meselesinin izdüşümünde, etnik kimliklere geriletmek, ufalamak ve küçültmek için uğraşanların, mutlaka akıllarını başlarına alması gerektiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
- "Bu yol, yol değildir ve sonu felakettir. Maalesef Kılıçdaroğlu, etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor' demiştir. Terörist Demirtaş da 'Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor' demişti. HDP'li Pervin Buldan da 'Halkı terörist görüyorlar' demişti. Terörizmin, Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, hıyanettir. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim, Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Zillet ittifakı paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP'li Buldan neyi söylüyorsa İYİ Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bunlar, menfur emel birliği içindedir. Bunlar, küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın, Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler millet düşmanıdır."
'Türk milletini aldatamazlar Isparta'yı kandıramazlar'
MHP'nin, TBMM'de yüksek bir temsil gücü elde etmesinin hayati önem taşıdığının altını çizen Bahçeli, mecliste güçlü bir MHP ve Cumhur İttifakı'nın, dünyada güçlü bir Türkiye demek olduğunu söyledi.