MHP lideri Devlet Bahçeli'den Alev Alatlı için taziye mesajı: Ömrü boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tuttu

Türkiye’nin büyük düşünürlerinden, bilge yazar Alev Alatlı 79 yaşında hayatını kaybetti. Geriye sayısız eser ve ders niteliğindeki öğütleri kaldı. Onlardan biri de 2014’te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde yaptığı “Helal-Yasal” konuşmasıydı. Her yasal olan şeyin helal olmayacağını şu sözlerle ifade etmişti: “Aslolan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal olan hak helal değildir ve olamaz. İflas eden kardeşinizin haraç meraç satışa çıkan evini satın almanız yasal hakkınız olabilir ama helal değildir. Raf ömrünü uzatmak için ekmeğin içine kanserojen madde koyan fırıncının yaptığı, formülü ambalajın üzerine koyduğu sürece yasal dolayısıyla suçsuz ama helal değildir. Yasaların tanıdığı haklardan insanlık ya da Allah adına feragat etmenin garipsenmediği bir yeni düzen getirmek zorundayız.”