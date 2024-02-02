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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Alev Alatlı için taziye mesajı: Ömrü boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden, düşünce dünyasının usta kalemi Alev Alatlı için taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, Alatlı'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum." dedi.

Semih Bozkuş
19:27 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 19:41 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli - Alev Alatlı
Devlet Bahçeli - Alev Alatlı

Bilge yazar, düşünce dünyasının usta kalemi Alev Alatlı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, Türk düşünce dünyası içinde yeri doldurulamayacak isimler arasında yer alan usta yazar Alatlı'nın ölümü ise Türkiye'de derin üzüntüye neden oldu.

Birçok siyasi isim Alatlı'nın vefatının ardından taziye mesajları yayınlarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taziyelerini iletti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, Alatlı'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum." dedi.

"Ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tuttu"

Devlet Bahçeli yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hocamızla Sayın Alev Alatlı Hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum."



Bilge yazar Alev Alatlı’dan geriye bu öğütler kaldı: Her yasal olan şey helal değildir
Bilge yazar Alev Alatlı’dan geriye bu öğütler kaldı: Her yasal olan şey helal değildir

Türkiye’nin büyük düşünürlerinden, bilge yazar Alev Alatlı 79 yaşında hayatını kaybetti. Geriye sayısız eser ve ders niteliğindeki öğütleri kaldı. Onlardan biri de 2014’te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde yaptığı “Helal-Yasal” konuşmasıydı. Her yasal olan şeyin helal olmayacağını şu sözlerle ifade etmişti: “Aslolan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal olan hak helal değildir ve olamaz. İflas eden kardeşinizin haraç meraç satışa çıkan evini satın almanız yasal hakkınız olabilir ama helal değildir. Raf ömrünü uzatmak için ekmeğin içine kanserojen madde koyan fırıncının yaptığı, formülü ambalajın üzerine koyduğu sürece yasal dolayısıyla suçsuz ama helal değildir. Yasaların tanıdığı haklardan insanlık ya da Allah adına feragat etmenin garipsenmediği bir yeni düzen getirmek zorundayız.”


#Alev Alatlı
#Devlet Bahçeli
#Taziye Mesajı
40 dakika önce
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