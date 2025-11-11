'MHRS' adıyla ücret talep edenler hakkında suç duyurusu

Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı.
Sağlık Bakanlığı, 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)' adıyla ücret talep edilen sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğu vurgulanarak, vatandaşların yalnızca adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden işlem yapmaları istendi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde;
"Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr' adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
