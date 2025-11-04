NELERE DİKKAT EDİLECEK?





• Alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri,

• Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları,

• Satın alınacak mal veya hizmetin; kendilerine sunulan “avantajlı fiyat”, “yıldızlı ürün”, “en düşük fiyat” pazarlama ifadelerinden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırmaları,

• İndirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri,

• Mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda, internet sitesi adresinin ilgili satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri,

• Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları,

• İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri,

• Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ve mal veya hizmeti edinme koşullarını ayrıntılı biçimde okumaları,

• “1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” gibi koşullu satış kampanyalarında, kampanya koşulunun hangi ürünler için ve ne şartlarda geçerli olduğunu dikkatle incelemeleri gerekiyor.



































