Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Fiyat etiketlerinde yeni dönem: Bakanlık işletmeleri uyardı

Fiyat etiketlerinde yeni dönem: Bakanlık işletmeleri uyardı

12:5411/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı, işletmeleri yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyardı
Ticaret Bakanlığı, işletmeleri yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyardı

Ticaret Bakanlığı, işletmelere gönderdiği yazıda, lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listelerinin karekod uygulamasıyla gösterilebileceğini ancak tüketici talep ettiğinde listenin ayrıca verilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, tartılarak satılan ürünlerde dara miktarı düşme zorunluluğunun, plastik poşet veya streç film gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajlar dışında kalan kutu, plastik kap ve dayanıklı ambalajlar için geçerli olduğuna dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek-içecek işletmelerini, ekim ayında yürürlüğe giren yeni fiyat etiketi düzenlemesine uyum sağlamaları konusunda uyardı. Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda işletmelerin bilgilendirilmesini talep etti.

Yönetmelikle, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği aktarılan yazıda, Bakanlığa iletilen tüketici şikayetleri ve çeşitli sektör talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemenin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ile doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için önem taşıdığına dikkat çekildi.

"Dara düşülmeden satış yapılması tüketicinin ekonomik çıkarlarını zedeliyor"

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin anımsatıldığı yazıda,
"Açıkta ve tüketicinin talebi miktarınca tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmeksizin satış yapılmasının, aykırılık teşkil ettiği, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engellediği ve ekonomik çıkarlarını zedelediği değerlendirildi. Bu kapsamda da açıkta satılan ürünlerin tartımı esnasında ürünlerin birlikte tartıldığı plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajların dışında kalan kutu, plastik kap veya dayanıklılığı artırılmış tetra paketler gibi hafif olmayan ambalajlarda daranın düşürülmesi zorunlu oldu."
ifadesi kullanıldı.
Yazıda, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulma sürecinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve vatandaşların fiyat bilgisine daha kolay erişim sağlanması amacıyla fiyat listelerinin karekod uygulaması ile gösterilmesine olanak sağlandığı anımsatılarak,
"Bu işletmelerde fiyat listelerine masalarda ve iş yerinin giriş kapısının önünde tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir durumda yer verilmesi zorunluluğu halihazırda bulunuyor. Listelerin masalarda karekod ile sunulduğu işletmelerde, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunludur."
uyarısında bulunuldu.

Basılı yayınlarda fiyat bilgisi elektronik cihazla da gösterilebilecek

Kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde iptal ve iade işlemleri sırasında yapıştırılıp sökülen etiketlerin ürünlere zarar verdiğine ve uygulamada güçlükler yaşandığına işaret edilen yazıda, bu doğrultuda teknolojik imkanlardan faydalanılarak söz konusu güçlüklerin giderilmesi, işlemlerin kolaylaştırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için bu ürünlerin fiyat bilgisinin sunulmasında elektronik cihazların da kullanımının mümkün hale getirildiği anımsatıldı.

Yazıda, kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde fiyat bilgisinin elektronik cihazlarla sunulduğu durumlarda söz konusu cihazların çalışır halde, kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada olması ve yeterli sayıda bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

İndirimlerde önceki 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak

Yazıda, fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, indirimden önceki satış fiyatı ile indirimli satış fiyatının gösterilmesi zorunluluğunun devam ettiğine dikkat çekilerek, bu kapsamda indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Yazıda, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğine ve buna aykırı davrananların tespiti durumunda idari yaptırım uygulanacağına işaret edildi.



#fiyat etiketi
#işletmeler
#kafe
#karekod
#Lokanta
#pastane
#Ticaret Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI | TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet 1+1 2+1 daire başvuru detayları