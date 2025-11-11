Fiyat etiketlerinde yeni dönem: Bakanlık işletmeleri uyardı

Ticaret Bakanlığı, işletmelere gönderdiği yazıda, lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listelerinin karekod uygulamasıyla gösterilebileceğini ancak tüketici talep ettiğinde listenin ayrıca verilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, tartılarak satılan ürünlerde dara miktarı düşme zorunluluğunun, plastik poşet veya streç film gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajlar dışında kalan kutu, plastik kap ve dayanıklı ambalajlar için geçerli olduğuna dikkat çekti.
Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek-içecek işletmelerini, ekim ayında yürürlüğe giren yeni fiyat etiketi düzenlemesine uyum sağlamaları konusunda uyardı. Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda işletmelerin bilgilendirilmesini talep etti.
Yönetmelikle, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği aktarılan yazıda, Bakanlığa iletilen tüketici şikayetleri ve çeşitli sektör talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemenin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ile doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için önem taşıdığına dikkat çekildi.
"Dara düşülmeden satış yapılması tüketicinin ekonomik çıkarlarını zedeliyor"
Basılı yayınlarda fiyat bilgisi elektronik cihazla da gösterilebilecek
Kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde iptal ve iade işlemleri sırasında yapıştırılıp sökülen etiketlerin ürünlere zarar verdiğine ve uygulamada güçlükler yaşandığına işaret edilen yazıda, bu doğrultuda teknolojik imkanlardan faydalanılarak söz konusu güçlüklerin giderilmesi, işlemlerin kolaylaştırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için bu ürünlerin fiyat bilgisinin sunulmasında elektronik cihazların da kullanımının mümkün hale getirildiği anımsatıldı.
Yazıda, kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde fiyat bilgisinin elektronik cihazlarla sunulduğu durumlarda söz konusu cihazların çalışır halde, kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada olması ve yeterli sayıda bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.
İndirimlerde önceki 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak
Yazıda, fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, indirimden önceki satış fiyatı ile indirimli satış fiyatının gösterilmesi zorunluluğunun devam ettiğine dikkat çekilerek, bu kapsamda indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunluluğu getirildiği aktarıldı.
Yazıda, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğine ve buna aykırı davrananların tespiti durumunda idari yaptırım uygulanacağına işaret edildi.