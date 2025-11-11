Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda arttı

Buna göre, ticaret satış hacmi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azalırken perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7 arttı.