Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: İlk gün 936 bin başvuru

Halil Akkoç
10:0111/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yüzyılın Konut Projesi’ne ilk gün 936 bin 159 kişi başvurdu.
Yüzyılın Konut Projesi’ne ilk gün 936 bin 159 kişi başvurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün başvuran kişi sayısını açıkladı. Kurum, ilk günde 936 bin 159 kişinin başvuru yaptığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne yapılan başvurulara ilişkin rakamları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğu projeyle ilgili şu ifadelere yer verdi:
  • "Türkiye ev sahibi oluyor!
  • Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı.
  • Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi.
  • Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz."

Bugün kimler başvuru yapabilir?

Bugün T.C. kimlik numarasının sonu '2' ile bitenler e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise T.C. kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.

