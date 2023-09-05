MİLGEM’de hedef 36 ayda 3 gemi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Ankara’daki beş günlük maratonunu tamamladı. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. yenilikçi milli mühendislik çözümleriyle, festivalde yerini aldı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz savunma sanayideki son gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendirdi.

TCG İSTANBUL’A ADIM ADIM

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen TCG İstanbul’la ilgili son gelişmeleri anlatan Güleryüz, “Şu anda seyir testleri devam ediyor TCG İstanbul’da. Şu ana kadar yürütülen testlerde de oldukça başarılı. Çok çok büyük bir aksilik olmazsa bu sene içerisinde teslimini gerçekleştireceğiz. Ancak şimdilik net bir tarih yok” dedi.

6, 7, 8. FIRKATEYNLER YOLDA

MİLGEM projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda başlanan 6, 7 ve 8. gemilerle ilgili hızlı bir şekilde çalıştıklarını belirten Güleryüz, “Bu projelere başlayalı da birkaç ay oldu. STM ve TAİS ortaklığında, Sedef, Sefine ve Anadolu tersanelerinde paralel bir şekilde gemiler üretilecek. Çok hızlı bir şekilde onların üretimine de başladık. STM daha çok işin mühendislik kısmında destek veriyor. Hedef 36 ayda 3 gemiyi vermek. Biraz zor gibi gözüküyor ama çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Hedefe de ulaşacağız” diye konuştu.

Kargu’ya zırh delici mühimmat

Türkiye’nin ilk mini vurucu İHA’sı Kargu’ya eklemeler yapacaklarını belirten Güleryüz, “Kargu’nun mevcut mühimmatı anti personel olarak tasarlandı. Çok farklı coğrafyalarda 10’dan fazla ülkeye ihraç ettik. Birçok alanda kendini ispatlamış bir ürün. Bunun yanı sıra hafif zırhlı araçlara müdahale edebilmesi için zırh delici mühimmat çalışmamız var. Mühimmatlar için de MKE ile çalışıyoruz. Orada her şeyi tamamlandı. Şu anda vuruş testlerine çalışıyoruz” diye konuştu.

TUSAŞ stajına talep yoğun

Türkiye’nin savunma sanayii alanında son yıllarda yaptığı ciddi çıkış, gençlerin de tercihini etkiledi. TUSAŞ’ın sektöre katılmak isteyen mühendislik bölümü öğrencileri için açtığı staj programına 1 yılda toplam 3 bin 500’ü aşan bir talep oluştu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in de bire bir ilgilendiği programda şirketin hedef ve profiline yönelik aday mühendisler seçiliyor.

BİN 500 KİŞİ KABUL EDİLDİ

Seçilen aday mühendislere her konuda gelişim için destek sağlanıyor. Sadece mühendislik alımı yapmayan TUSAŞ, meslek lisesi ve önlisans programlarında da teknisyen alımı yapıyor. Yılda iki kere yaz ve kış mevsiminde açılan programlardan yazın yapılan SKY Discover programına tek seferde bin 500 kişi kabul edildi. Savunma sanayi şirketleri arasında bu kabul sayısı bir rekor.

İSTİHDAM FIRSATI DA VAR

Staj programlarına katılan öğrenciler staj sonunda kriterleri karışılması halinde TUSAŞ bünyesinde çalışmaya başlıyor. Programa Havacılık ve uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinde alım yapılıyor.







