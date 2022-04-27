Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Millet bahçesinin M harfini çaldı 7 yıl hapsi isteniyor
BURSA

Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı: 7 yıl hapsi isteniyor

Bursa'da millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfini çaldığı kamera görüntülerinden belirlenip tutuklanan Murat Yeşilçimen, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yeşilçimen'in avukatı, pirinç alaşım harfi 35 TL'ye satan müvekkilinin maddi kazanç elde etmek istediğini, siyasi bir amacının olmadığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Millet bahçesinin M harfini çaldı: 7 yıl hapsi isteniyor
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı.

Olay, 21 Aralık 2021’de merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi’nin giriş kapısının tabelasında yazan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri durumu polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, şüphelinin iki ayrı suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


40 BİN TL ÖDEMESİ İSTENDİ


Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi. Çalınan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi. Görülen üç duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mahkeme, Yeşilçimen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARAYA İTİRAZ


Tutuklu sanık Murat Yeşilçimen'e, Bursa Barosu tarafından atanan Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin sadece çaldığı tek bir ‘M’ harfinden suçlanabileceğini belirterek, belediyenin talep ettiği paraya itiraz etti. Bu itirazı kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen tek bir ‘M’ harfinin bedeli olan 470 TL KDV tutarının ödenmesine karar verdi.


Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin maddi kazanç amacıyla harfi çalıp sattığını, 'M' harfini çalmasında da siyasi bir amaç da taşımadığını söyledi.

Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
FOTOĞRAF 12
Title
Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.
Title
ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.
Title
'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br>
Title
'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br>
Title
Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.
Title
RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti.
Title
ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br>
Title
Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.'
Title
ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br>
Title
Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı.
Title
İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br>
Title
İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br>
Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle...

​İTÜ'de binlerce genç iftarda buluştu
FOTOĞRAF 6
Title
Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'ndeki iftar programları sosyal medyada gündem olmuştu.
Title
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri de geleneksel İTÜ iftarının 3.'sünü gerçekleştirdi.<br>
Title
Dün akşam binlerce öğrenci kampüs bahçesinde büyük bir iftar sofrası etrafında bir araya geldi.
Title
Ortaya yine çok güzel görüntüler çıktı.
Title
Title
​İTÜ'de binlerce genç iftarda buluştu
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) gelenekselleşen iftar sofrasının 3'üncüsü gerçekleştirildi. İftar programına binlerce genç katıldı. İftar programında çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar
FOTOĞRAF 10
Title
Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, baharla birlikte yüksek rakımlı, sarp dağlarda açmaya başladı.
Title
Karaağaçlı beldesi kırsalındaki 1800 rakımlı dağın zirvesi, sadece 15 gün canlılığını koruyan ters lalelerle renklendi.
Title
Birçok fotoğrafçı ve doğasever de bölgeye akın etti.
Title
Ters laleleri çekebilmek için, 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaşanlar, güzel manzara ile karşılaştı.
Title
'TERS LALELERE DOKUNAMIYORUZ'<br><br>Fotoğraf çekebilmek için dağın zirvesine çıktıklarını belirten Ferda Aşuroğlu, \"Dağın başında açmışlar. Yaklaşık iki saat boyunca yol yürüdük. Fakat yolu yürümemize değdi. Buraya gelince yağmur yağmaya başladı. Yağmurla birlikte daha güzel görüntüler ortaya çıktı\" dedi.
Title
Ters laleler ile buluşanlar, nesli tehlike altında olduğu için koparana 'Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek'ten 109 bin 593 TL ceza uygulandığı için dokunmaya bile çekindi.
Title
Ters lalelerin tahrip edilmesi halinde uygulanan para cezasından da korktuklarını ifade eden Aşuroğlu, \"Ters lalelere zarar verilmesinin 109 bin 593 TL idari para cezası var. Bu yüzden sadece fotoğraf çekinebiliyoruz, lalelere dokunmuyoruz\" diye konuştu.<br>Fotoğraf sanatçısı Kenan Demir ise ters laleleri koparanlara verilen cezanın caydırıcı olduğunu belirterek, \"Ters lalelerin tanıtımı için öğrencilerimizle beraber burada fotoğraf çekimlerine geldik. Çok meşakkatli bir yolculuk olmasına rağmen, ters laleleri gördükten sonra yorgunluğumuzu tamamen unuttuk\" ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar
Muş'ta 1800 rakımlı dağın zirvesi, sadece 15 gün canlılığını koruyan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters lalelerle renklendi. İki saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye çıkanlar, koparmanın suç olduğu çiçeğe dokunmaya bile çekindi. Fotoğraf sanatçısı Kenan Demir, "Ters lalelerimiz, koruma altındadır. Koparılmasının cezası 190 bin 593 TL'dir" dedi.


Kalibr füzeleriyle vurduk

'Kalibr füzeleriyle vurduk'

​Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Gece boyunca saldırdık.
Biletler tükendi

Biletler tükendi

"İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz."
İstanbul’da taksicilere ceza yağdı: Taksimetreyi açmayı unutmuşum

Marmaris'te görüldü: Fiyatı dudak uçuklattı.

Binlerce genç kampüs bahçesinde bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.