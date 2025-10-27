Milli Savunma Bakanı Güler: Eurofighter'ların önümüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon​​​​​​​ almayı planlıyoruz." dedi.





Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.





"İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." diyen Güler, Katar'dan alınacak uçakların yeni yılın başında gelebileceğini söyledi.





Eurofighter Typhoon

Çift motorlu yapıya sahip olan Eurofighter Typhoon'un konvansiyonel uçaklardakinin aksine, ana taşıyıcı kanatların arkada, yatay stabilizenin önde olduğu sabit kanatlı uçak tipi olan "kanart" delta kanatlı bir yapısı bulunuyor.

Tek kişilik kullanıma göre tasarlanmış olan uçağın bazı versiyonlarında çift kişi de olabiliyor.

Eurofighter Typhoon, 15,96 metre uzunluğa, 10,95 metre genişliğe ve 11 ton boş ağırlığa sahipken, 23,5 ton ağırlığa kadar kalkış yapabilen ve 2 Eurojet EJ200 turbofan motor yer alan uçak, saatte 2 bin 495 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Eurofighter Typhoon, 16 bin 765 metre irtifada uçabiliyor ve hava ikmali olmadan 2 bin 900 kilometre menzili bulunuyor.





Teknik sistemler ön planda

Eurofighter Typhoon'da çok gelişmiş sistemler de yer alıyor. Uçak AESA radara ve yeni sürümlerinde Captor-E radara sahip.

Infrared arama ve takip sistemi, gelişmiş elektronik harp ve karşı önlem sistemleri, HMD hedef sistemi ile birlikte veri bağlantısında da çeşitli NATO uyumlu sistemleri bünyesinde barındırıyor.

Çok gelişmiş silah sistemlerine de sahip Eurofighter Typhoon'da, 27 milimetre Mauser BK-27 top ile uçakta kanat altı ve gövdede 13 silah istasyonu bulunuyor. AIM-120 Amraam, Meteor, IRIS-T, Asraam gibi havadan havaya füze sistemleri, Paveway lazer güdümlü bombalar, Storm Shadow, Brimstone, JDAM gibi havadan yere mühimmatlarla birlikte, deniz hedeflerine karşı gemisavar füzeler de uçağa entegre edilebiliyor.

Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor.

Performans değerlendirmelerinde rakiplerini sürekli geride bırakan bir uçak olan Eurofighter Typhoon'un üretimi, düşük radar profili sunması ve güçlü bir gövdeye sahip olması için gelişmiş kompozit malzemelerle yapılıyor.

Uçağın gizlilik özelliğine çok önem veriliyor. Uçağın yüzeyinin yalnızca yüzde 15'i metallerden oluşuyor. Bu gizli operasyonlarda radar tabanlı sistemlere karşı koruma sağlıyor.

Eurofighter Typhoon'un piyasadaki en güvenilir motorlardan biri olarak kabul edilen EJ200 motoru, yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklık kapasitesine sahip bulunuyor.

Uçak, hava-hava, hava-yer görevlerini aynı anda yapabilen çok rollü kullanımı, delta kanat konfigürasyonu sayesinde özellikle yakın hava muharebesinde çok çeviklik sağlayan yüksek manevra kabiliyeti, yeni tehditlere karşı kolaylıkla değiştirilebilen ve yükseltilebilen modüler sistem yapısı, NATO standartlarında oluşu ve ortak harekatlara uyumlu olması gibi çeşitli unsurlarıyla avantajlı bir konumda yer alıyor.



