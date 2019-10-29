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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığı: Rusya'yla varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sitesinde Rusya ile varılan mutabakata ilişkin basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "22 Ekim'de Fırat'ın doğusuna ilişkin Rusya'yla varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB'den Rusya ile varılan mutabakata dair açıklama yapıldı.
MSB'den Rusya ile varılan mutabakata dair açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sitesinde Rusya ile varılan mutabakata ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

  • 1. 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.
  • 2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.
  • 3. Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.
  • 4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
  • 5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

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