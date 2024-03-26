|
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından 'İsrail ile işbirliği' iftirasına yalanlama: Mümkün değil

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İsrail ile işbirliği" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanlayarak; askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını bildirdi.

Semih Bozkuş
20:23 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İsrail ile işbirliği" iddialarını yalanlayarak söz konusu ülke ile hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastane, okul, ibadethane, mülteci kampı ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığının, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır."



#Milli Savunma Bakanlığı
#İsrail
#İşbirliği
#Gazze
#Tatbikat
#Savunma
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin maaş ve ikramiye takvimi netleşti: 17-18-19-20-21-22-23’ünde maaş alan SSK Bağ-Kur emeklisi...