Milli silahlardan tam isabet

TSK'nın planlı tatbikatlarından Ateş Serbest'in Seçkin Gözlemci Günü, dün Polatlı'da bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Ateş Serbest-2024 Faaliyet Alanı'nda icra edildi. Mehmetçik, dosta güven düşmana korku veren yerli savunma sanayi ürünleriyle hedefleri tam isabet vurdu. Tatbikat kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının envanterindeki gelişmiş silah ve savunma sistemlerinin atış testlerine sahne oldu. 67 adet silah ve sistem sergilenirken, bunlardan 49’u aktif olarak atışa katıldı. Yeni nesil Fırtına obüsleri sahada hünerlerini gösterdi. Özellikle yüksek ateş gücü ve isabet oranıyla dikkat çeken Fırtına obüsleri, uzun menzilli hedefleri başarıyla vurduğu tatbikata 17 birlikten 995 personel katıldı.