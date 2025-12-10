Yeni Şafak
Milyonları ilgilendiren teklif: Diş tedavisinde yeni dönem başlıyor

15:4710/12/2025, Çarşamba
TBMM’ye sunulan kanun teklifi, implant tedavisinin belirli şartlarla devlet tarafından finanse edilmesini öngörüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), diş implantı tedavilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için önemli bir girişimde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in imzasıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifi, implant tedavisinin belirli şartlarla devlet tarafından finanse edilmesini öngörüyor.

Teklife göre SGK, yalnızca Türkiye’de üretilen implantları karşılayacak ve kişi başına en fazla 4 adet implant için ödeme yapacak. Özdemir, özellikle emeklilerin yüksek maliyetler nedeniyle bu tedaviye ulaşmakta büyük zorluk çektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:


“Yerli üretim ve en fazla 4 adet implantın SGK tarafından karşılanmasını önerdik. Böylece hem emeklilerimizin yaşam kalitesi artacak hem de sağlık sistemine uzun vadede mali yük azalacaktır”


EMEKLİLERE NEFES ALDIRACAK


İsmail Özdemir, diş eksikliğinin sadece estetik değil, genel sağlık açısından da ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti: “Yetersiz çiğneme fonksiyonunun kalp-damar sorunlarından sindirim problemlerine kadar birçok rahatsızlığı tetiklediği biliniyor. Bu nedenle implant desteği, hem bireyler hem de kamu maliyesi için fayda sağlayacaktır” dedi.


MHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu bu kanun teklifi, komisyon ve Genel Kurul aşamalarından geçerek yasalaşırsa, özellikle emekliler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın implant tedavisi devlet güvencesine kavuşmuş olacak.




