İki ülke arasında e-vize sistemi başladı: Başvurular online yapılacak

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Irak ve Türkiye arasında yürürlüğe giren yeni vize sistemi tanıtım töreni düzenlendi.Büyükelçi Lachmawi, Türkiye'ye yönelik yeni elektronik vize işlemleri sistemine bugün başlandığını duyurdu.
Büyükelçilikte düzenlenen törene, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Irak Cumhuriyeti Nüfus ve Pasaport Genel Müdürü Nashat Alkhafaji, Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Al-Bahadli ve Iraklı yetkililer katıldı.
Lachmawi, söz konusu sistemin, Irak Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları arasındaki işbirliği sonucunda ortaya çıkarıldığını belirtti.
"Ülke içindeki bir deneyim ülke dışına da aktarılmış oluyor"
Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahadli de konuşmasında, söz konusu vize işlemlerinin ilk kez yatırımcılara ve iş insanlarına verilmek üzere uygulanacağını, başvuruların 24 saatte sonuçlanabileceğini dile getirdi.