Suudi Arabistan'dan Rusya'ya ilk: Vize muafiyeti anlaşması

00:233/12/2025, Çarşamba
AA
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşlarıyla karşılıklı olarak normal pasaport sahiplerini kapsayan anlaşma imzalandı. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Suudi Arabistan'ın vize muafiyeti anlaşması imzaladığı ilk ülke oldu.

Suudi Arabistan, Rusya ile karşılıklı vize muafiyetini öngören bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Suudi Arabistan Krallığı ile Rusya arasındaki mükemmel ilişkiler çerçevesinde, iki dost ülke vatandaşlarının karşılıklı vize muafiyetini içeren bir anlaşma imzalandı."
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada,
"Anlaşma, iki ülke arasındaki gelişmiş ortaklığın derinliğini yansıtmakta, insani iletişime daha geniş kapılar açmakta ve turizm, ekonomi ve kültür alanlarındaki değişim fırsatlarını desteklemektedir."
denildi.

Her iki ülke vatandaşlarına ziyaret amaçlı 90 gün vizesiz oturum imkanı sunan anlaşma, çalışma, eğitim, ikamet veya hac amacıyla ülkeye gelenleri kapsamıyor; bu amaçlar için özel vize alınması gerekiyor.

Bakanlığa göre, Suudi Arabistan’ın normal pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşması imzaladığı ilk ülke Rusya oldu.



