Suudi Arabistan'dan Rusya'ya ilk: Vize muafiyeti anlaşması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşlarıyla karşılıklı olarak normal pasaport sahiplerini kapsayan anlaşma imzalandı. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Suudi Arabistan'ın vize muafiyeti anlaşması imzaladığı ilk ülke oldu.
Suudi Arabistan, Rusya ile karşılıklı vize muafiyetini öngören bir anlaşma imzalandığını duyurdu.
Her iki ülke vatandaşlarına ziyaret amaçlı 90 gün vizesiz oturum imkanı sunan anlaşma, çalışma, eğitim, ikamet veya hac amacıyla ülkeye gelenleri kapsamıyor; bu amaçlar için özel vize alınması gerekiyor.
