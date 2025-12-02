Yeni Şafak
Rusya'da bankaların "hassas bilgileri" gizleme hakkı uzatıldı

11:332/12/2025, Salı
AA
Rusya Merkez Bankası, hassas şeklinde değerlendirilen bilgileri gizli tutma hakkı tanımıştı.
Rusya Merkez Bankası, ülkedeki bankaların yaptırımlar nedeniyle hassas bilgileri açıklamama hakkının uzatıldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankaların paylaştığı bilgilere ilişkin 31 Aralık 2026'ya uzatılan karara yer verildi.


Buna göre, Rus bankaları yaptırımlar için hassas olarak değerlendirilen veriler, mülkiyet yapısı ve yönetim kurulu üyeleri dahil bilgileri gizli tutabilecek.


Açıklamada, Rusya Merkez Bankası'nın bankalara ilişkin mali tabloları ise hassas bilgiler olmadan yayınlamaya devam edeceği kaydedildi.


Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında çok sayıda bankayı hedef alırken, Rusya Merkez Bankası, Mart 2022'de aldığı kararla, bankalara hassas şeklinde değerlendirilen bilgileri gizli tutma hakkı tanımıştı.



#banka
#Rusya
#yaptirim
