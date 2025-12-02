Yeni Şafak
Ukrayna'da ateşkes trafiği hızlandı

2/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Ukrayna ve Rusya arasında üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta ateşkei sağlamaya yöbnelik trafik hızlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski dün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelirken, ABD heyeti bugün Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD merkezli Axios haber sitesi de önceki gün gerçekleşen ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Axios’un ismi açıklanmayan iki Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birebir görüşme gerçekleştirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi arayarak görüşmeler hakkında bilgi verdi. İki Ukraynalı yetkili, beş saatlik görüşmelerin "yoğun" ancak "verimli" geçtiğini belirterek, Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklanıldığını ifade etti. Trump, Ukrayna'daki savaşın bitmesi için süren barış görüşmelerinin iyi gittiğini söyleyerek, bir anlaşmaya varma şanslarının yüksek olduğuna inandığını belirtti.



