Misrata kardeş şehir Kayseri’yi örnek aldı

Başkan Büyükkılıç, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile beraberindeki heyeti, mehteran takımının marşları ve Spor A.Ş.’nin minik sporcularının ellerinde Türk ve Libya bayrakları ile karşıladı.

Kayseri ile kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda geliştirmek için kente gelen Misrata heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kardeş şehri olan, Libya’nın serbest bölge ve yatırımlar şehri Misrata’nın Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve iş insanlarının yer aldığı 14 kişilik heyeti, Büyükşehir Belediyesi’nde misafir etti.

BAYRAKLI KARŞILAMA

Başkan Büyükkılıç, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile beraberindeki heyeti, mehteran takımının marşları ve Spor A.Ş.’nin minik sporcularının ellerinde Türk ve Libya bayrakları ile karşıladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde Başkan Sigutri’yi çiçeklerle karşılayan Büyükkılıç beraberinde, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve belediye bürokratları ile Misrata heyetini makamında ağırladı.

MİSRATA’DA SICAK İLGİ

Misrata heyetinin Kayseri’de yapacağı temas ve incelemelerin hem ziyarete, hem de ticarete vesile olacağına inandığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Hatırlanacağı üzere meclisimizden aldığımız karar doğrultusunda Libya’nın Misrata şehri ile kardeşlik anlaşması yapmıştık. Kayseri’mizden iş adamlarımızdan, belediye başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden heyet ile daha önce şehirlerini ziyaret ederek, görüşmelerde bulunmuştuk. Orada heyetimizi sıcak ilgiyle karşılayıp, bizlere göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Ziyarette, misafirlere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmi de izletildi. Ziyaret anısına Başkan Memduh Büyükkılıç, Başkan Sigutri’ye el dokuması kilim ile KAYMEK kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru çini vazo hediye ederken, Sigutri de Büyükkılıç’a plaket takdim etti.

KARDEŞLİK VE DOSTLUK HUKUKU GELİŞECEK

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada Misrata ile Kayseri’nin birbirine benzediğini vurgulayarak, “Kayseri’mizden bir heyet ile daha önce şehirlerini ziyaret ederek, görüşmelerde bulunmuştuk. Orada heyetimizi sıcak ilgiyle karşılayıp, bizlere göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Tarihi dostluğumuza dayanan bir kardeşlik hukuku içerisinde kendimizi evimizde gibi hissettik. Kayseri’miz ile Misrata, Türkiye’miz ile Libya arasında kardeşlik ve dostluk hukukunu geliştirme yönünde dış politikalar doğrultusunda hareket edeceğiz. Tarihi ve kültürel gezilerin yanında sanayi, ticaret merkezlerimizi, serbest bölge, mobilya kendi gibi bölgelerimizi gezdirmek suretiyle işbirliğini geliştirecek çalışmalara, iş adamları vasıtasıyla imza atılmasını sağlamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

KAYSERİ’Yİ ÖRNEK ALIYORLAR

Kayseri’ye iki mesaj ile geldiklerini belirten Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri, “İlk mesajımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürü bir borç biliriz. İkinci mesajımız ellerimiz, kalplerimiz size açık” şeklinde konuştu. Kayseri’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Sigutri, “Yüksek tecrübelerinizin bize ulaşmasını bekliyoruz, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Özellikle sanayi alanı olmak üzere faaliyet alanlarınızdaki tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. İnşallah bir gün Misrata da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şehri gibi örnek bir şehir olur” ifadelerini kullandı.

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Heyet 3 gün Kayseri’yi gezecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile farklı ülkelerin ilişkilerinin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Misrata’dan aralarında Belediye Başkanı Sigutri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, iş insanlarının yer aldığı kalabalık bir heyet 3 gün boyunca ticaret ve kültür alanında geziler ve incelemeler yapacak. Kayseri’yi keşfedecek olan Misrata heyeti, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi gezisinin yanısıra, kütüphaneleri, müzeleri gezip, Seyyid Burhaneddin Türbesi’ni ziyaret edecek.