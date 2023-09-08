MiT PKK'nın kasasını Suriye’de vurdu

PKK/YPG’nin ekonomi sorumluları arasında yer alarak, örgütün para trafiğini yöneten Binbir, geçmişte güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemde yer almıştı. Binbir, Muş Valiliği’nde 2011’de staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini yapan Aykut Çelik’in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ve Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.