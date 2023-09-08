MiT PKK'nın kasasını Suriye’de vurdu

Zülfiye Binbir.
PKK/YPG’nin ekonomi sorumluları arasında yer alarak, örgütün para trafiğini yöneten Binbir, geçmişte güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemde yer almıştı. Binbir, Muş Valiliği’nde 2011’de staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini yapan Aykut Çelik’in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ve Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.
SÖZDE ASAYİŞ KOMUTANI
Suriye’de bulunduğu süreçte örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Suriye/Kobani sözde asayiş komutanı olarak görevlendirilen terörist Binbir, 2019’da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sırasında, örgüt tarafından kurulan koordinasyon merkezinde YPJ temsilcisi olarak görev aldı.