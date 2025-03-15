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MİT TIR'ları davası: Firari FETÖ'cü Adana il Emniyet Müdürü Ankara'da yakalandı

MİT TIR'ları davası: Firari FETÖ'cü Adana il Emniyet Müdürü Ankara'da yakalandı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:2815/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Saklandığı evde yakalandı
Saklandığı evde yakalandı

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı.

MİT TIR'larının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G., Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalandı.

Devletin güvenliğiyle ilgili gizli belgeleri temin ediyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu;


📍Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,

📍İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek,

📍Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek,

📍Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı.



#MİT TIR'ları davası
#Adana
#FETÖ

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