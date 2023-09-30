MİT’çiyiz deyip adam kaçırdılar

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İstanbul, filmleri aratmayan bir adam kaçırma olayına sahne oldu. Üsküdar’ın Küçüksu Mahallesinde 25 Eylül günü saat 10:50’de meydana gelen olayda, iş adamı S.B. ve emekli polis İ.B. araç ile seyir halindeyken önlerini siyah bir minibüs kesti. Araçtan inen yüzleri maskeli 4 kişi kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanı olarak tanıtarak S.B. ve İ.B.’ye “Hemen bizimle gelin” deyip ikiliyi araçlarına bindirdi. Olaya şahit bazı vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen gasp büro dedektifleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin, Pendik’te bir gecekonduya gittiklerini tespit etti. Polis ekipleri 8 saat sonra kaçırılan iki kişi kurtardı. Gaspçılar tarafından darp edildikleri belirlenen iş insanı ve arkadaşı hastaneye sevk edilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.
26 MİLYON TL FİDYE İSTEYECEKLERDİ
Şüphelilerden birinin, sahte bir MİT kimliği üzerine kendi fotoğrafını yerleştirip diğer üç gaspçıyı da buna inandırdığı öne sürüldü. İfadesi alınan iş insanı S.B. olaya ilişkin, “Bizi minibüse bindirdiklerinde biri telefonla konuşup ‘Başkanım şahısları aldık geliyoruz’ dedi. Adrese gidince olayın farklı olduğunu anladık. Daha önce araç alım satım işi yaptığım ve aramızda alacak verecek meselesi olan kişiler olduğunu anladım. Ailemden 26 milyon TL fidye isteyeceklerdi” dediği öğrenildi. Şüpheliler Yaşar P., Fırat B., Ferdi Ü. ve Batuhan B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.