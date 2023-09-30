MİT’çiyiz deyip adam kaçırdılar

İstanbul, filmleri aratmayan bir adam kaçırma olayına sahne oldu. Üsküdar’ın Küçüksu Mahallesinde 25 Eylül günü saat 10:50’de meydana gelen olayda, iş adamı S.B. ve emekli polis İ.B. araç ile seyir halindeyken önlerini siyah bir minibüs kesti. Araçtan inen yüzleri maskeli 4 kişi kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanı olarak tanıtarak S.B. ve İ.B.’ye “Hemen bizimle gelin” deyip ikiliyi araçlarına bindirdi. Olaya şahit bazı vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen gasp büro dedektifleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin, Pendik’te bir gecekonduya gittiklerini tespit etti. Polis ekipleri 8 saat sonra kaçırılan iki kişi kurtardı. Gaspçılar tarafından darp edildikleri belirlenen iş insanı ve arkadaşı hastaneye sevk edilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.