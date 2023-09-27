MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitilen terörist Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi

MİT tarafından takip edilen PKK/KCK'lı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı belirlendi.