Gündem Mobil sağlık ekipleri iş başında Akaryakıt doldururken bile aşıladılar
AMASYA

Mobil sağlık ekipleri iş başında: Akaryakıt doldururken bile aşıladılar

Amasya’da aşılama koronavirüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Amasya’da aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Akaryakıt istasyonlarına giden mobil sağlık ekipleri aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı.

Haber Merkezi İHA
Mobil sağlık ekipleri iş başında: Akaryakıt doldururken bile aşıladılar
Akaryakıt personeli böyle aşılandı.

Hedef nüfusun yüzde 78’den fazlasının aşılandığı Amasya, bu oran ile yurt genelinde 6. sırada bulunuyor. Risk haritasında mavi kategoride yer alan Amasya’da aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Mobil sağlık ekipleri, akaryakıt istasyonlarına giderek aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı.

İHA

Aşılama faaliyetlerinden fotoğraf paylaşan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, “Aşının koruyucu gücünü size ulaştırmak için siz nerede iseniz biz oradayız. Siz yeter ki isteyin, ekiplerimiz her zaman yanınızda.

İHA

Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz. Geç kalmadan aşınızı olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun” çağrısı yaptı.


96 yaşındaki asırlık çınardan çağrı: Aşısız olmaz en az 50 kişiyi teşvik ettim
GÜNDEM
96 yaşındaki asırlık çınardan çağrı: Aşısız olmaz en az 50 kişiyi teşvik ettim

Hastaneye gidemeyen çobanlara koyunları otlatırken aşı yaptılar
FOTOĞRAF 6
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İnegöl’ün kırsal İhsaniye Mahallesi’nde yaşayan çobanlar Necmi Bekir (41) ve Hakan Özge (29), koyunlarıyla ilgilendikleri ve bu nedenle boş vakitleri olmadıkları gerekçesiyle Covid-19 aşısı olabilmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu
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Başvuruları değerlendirilen çobanlar için bir ekip, aşıları alıp, köye gitti. Çobanları koyun sürüsünü otlattıkları sırada bulan ekipler, aşılarını sürünün başında yaptı. Aşılarını olan çobanlar, sürüyü otlatmaya devam etti.
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Çobanlardan Hakan Özge, “Sabah uyandım, keçileri gütmek için evden çıktım. 3- 4 gün önce aşı için randevu almıştım. Hemşirelerin köye geleceğini duydum. Hayvanlarımızı otlatırken hemşirelerin geldiğini gördüm. Devletimizden Allah razı olsun. Hiç acı duymadım. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum” dedi.
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Geçimimi hayvancılıkla sağladığını belirten çoban Necmi Bekir, “Bu yüzden dolayı İnegöl'e gidip aşı olma zamanım olmadı. Bugün itibariyle aşımı burada oldum. Aşı yapıldığını hiç anlamadım bile. Yaşı küçük veya büyük olsun, kimsenin aşıdan korkma gibi bir lüksü olmasın. Herkes aşı oluyorsa biz de olacağız. Bu çağımızın sorunuysa biz de aşı vurulacağız. Bunun ötesi yok. Bu kişisel bir sorun değil. Küçükken yapıldığımız aşılardan hiçbir farkı yok” diye konuştu.
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Hastaneye gidemeyen çobanlara koyunları otlatırken aşı yaptılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal İhsaniye Mahallesi'nde aşı olmak için hastaneye gidemeyen iki çobana, koyunları otlattığı sırada merada Covid-19 aşısı yapıldı. Çobanlardan Necmi Bekir, “İnegöl'e gidip aşı olma zamanım olmadı. Bugün itibariyle aşımı burada oldum” dedi.


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