Mobil sağlık ekipleri iş başında: Akaryakıt doldururken bile aşıladılar
Amasya’da aşılama koronavirüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Amasya’da aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Akaryakıt istasyonlarına giden mobil sağlık ekipleri aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı.
Hedef nüfusun yüzde 78’den fazlasının aşılandığı Amasya, bu oran ile yurt genelinde 6. sırada bulunuyor. Risk haritasında mavi kategoride yer alan Amasya’da aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Mobil sağlık ekipleri, akaryakıt istasyonlarına giderek aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı.
Aşılama faaliyetlerinden fotoğraf paylaşan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, “Aşının koruyucu gücünü size ulaştırmak için siz nerede iseniz biz oradayız. Siz yeter ki isteyin, ekiplerimiz her zaman yanınızda.
Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz. Geç kalmadan aşınızı olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun” çağrısı yaptı.