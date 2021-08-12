Mobil sağlık ekipleri iş başında: Akaryakıt doldururken bile aşıladılar

Geçimimi hayvancılıkla sağladığını belirten çoban Necmi Bekir, “Bu yüzden dolayı İnegöl'e gidip aşı olma zamanım olmadı. Bugün itibariyle aşımı burada oldum. Aşı yapıldığını hiç anlamadım bile. Yaşı küçük veya büyük olsun, kimsenin aşıdan korkma gibi bir lüksü olmasın. Herkes aşı oluyorsa biz de olacağız. Bu çağımızın sorunuysa biz de aşı vurulacağız. Bunun ötesi yok. Bu kişisel bir sorun değil. Küçükken yapıldığımız aşılardan hiçbir farkı yok” diye konuştu.