MSB acı haberi duyurdu: Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Demirkan'ın Pençe-Kilit bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştığı bildirildi.
Demirkan'ın şehadet haberini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verdi.
"Kahraman silah arkadaşımız, 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."