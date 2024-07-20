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MSB acı haberi duyurdu: Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu duyurdu. Demirkan'ın Pençe-Kilit bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştığı bildirildi.

Semih Bozkuş
00:01 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:16 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
MSB, Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu duyurdu.
MSB, Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Demirkan'ın Pençe-Kilit bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştığı bildirildi.

Demirkan'ın şehadet haberini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verdi.

MSB'den yapılan açıklamada Bakan Güler'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."




#Şehit
#MSB
#Yaşar Güler
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