MSB acı haberi duyurdu: Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Demirkan'ın Pençe-Kilit bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada Bakan Güler'in şu ifadelerine yer verildi:

MSB'den yapılan açıklamada Bakan Güler'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."